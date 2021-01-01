BEÜ “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizinde” en iyiler arasında yer aldı

TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2020” raporunu yayımladı. “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması ile bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkân tanıyor.

Çalışmada 131 alt araştırma alanına yer verildiği ifade edilirken, analize tabi tutulacak araştırma alanları, önceki çalışmada kullanılan alan sınıflaması üzerinden TÜBİTAK danışma ve grup yürütme kurulu ile araştırma merkez ve enstitülerinden yetkin uzmanların değerlendirmeleri dikkate alınarak oluşturuluyor.

Raporda, yayınların dünyaya görece bağıl etkisi ve üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk yüzde 10'luk dilime girmiş yayın sayısı göstergelerinin yanı sıra akademisyenlerin araştırma verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği, patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı ve uluslararası işbirlikleri ile Türkiye'nin üniversitenin uluslar arasılaşmasına katkısı göz önünde bulunduruldu.

TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasına göre Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji ve Tarih Bölümleri Türkiye'de en yetkin bölümler arasındaki yerini aldı. Bunun yanı sıra arkeoloji ve tarih bölümleri, BEÜ bünyesindeki bölümler arasında en başarılı iki bölüm oldu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasına göre üniversitede başarı elde eden bölümler adına, sırasıyla en yetkin bölümler olan arkeoloji ve tarih bölümlerinin bölüm başkanlarını makamında kabul etti. Ziyarette Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci ve Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Gencer'in yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da hazır bulundu. Rektör Prof. Dr. Yardım, her iki bölüm başkanını tebrik etti. Başarılarının devamını dileyen Rektör Yardım, Doç. Dr. Ekinci ve Doç. Dr. Gencer'e teşekkür belgesi takdim etti.