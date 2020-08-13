BEÜ ürettiği drone ile teknofest yarışmasına katılacak

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl Gaziantep'te 5'ncisi düzenlenecek olan Teknofest ‘Uluslararası İnansız Hava Araçları Yarışmasına' katılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl 5'nci kez katılacaklarını, yarışmalarda iddialı olduklarını belirten BEÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Görevlisi Muhammed Fatih Kuluöztürk, geçen yıl mansiyon ödülü kazandıklarını, ancak bu yıl iddialarını daha üst” sıralar olduğunu söyledi. Kendi imkanları ile hazırladıkları ve adına ‘BEUAV-04' adını verdikleri dronenin deneme uçuşlarının başarılı geçtiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Kuluöztürk, Bitlis'i, üniversiteyi ve bölgeyi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamasında, bu yıl TÜBİTAK'ın 5'nci kez düzenleyeceği ‘Uluslararası İnansız Hava Araçları Yarışmasına' katılacaklarını ifade eden Kuluöztürk, “Yarışmaya 2 takım olarak başvuru yaptık. Bir takımımızın başvurusu kabul edildi. Bunun içinde hazırlıklarımızı yaptık. En son olarak uçuş testlerimizi nihai olarak yapıyoruz. Sistemimize yüklemelerimizi yaptık ve Gaziantep'te düzenlenecek olan yarışmada bulunacağız. Bu yıl yaptığımız drone geçen yıllara göre daha küçük boyutlarda tasarladık. Yarışmada ağırlık ve süre bizim için önemli olduğu için böyle bir tasarım yaptık. 250 milimetrelik karbonfiberden ürettiğimiz drone üzerinde elektronik bileşenleri bulunuyor. Tasarımı, üretimi, montajı tamamen bize ait. Üzerinde bazı hazır elektronik bileşenler var. Onların da kodlanması, kalibrasyonu ve yazılımsal değişiklikleri bize ait. Bu yıl 8 kişilik ekibimizin çoğunluğu bayan ve elektrik ve elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerimizden oluşan öğrencilerdir. İnşallah yarışmaya da katılıp üniversitemizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmada iyi bir derece beklediklerinin altını çizen Kuluöztürk, “Geçen yıl mansiyon ödülü almıştık. Bu yıl hedefimiz daha da büyük. Umarım iyi bir derece elde ederek üniversitemizi ve bölgemizi iyi bir yere taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Pandemi sürecinin atölye çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini, ancak sorumluluklarının bilincinde geceli gündüzlü çalışarak, yarışmaya hazır olduklarını vurgulayan Kuluöztürk, “Dünyada yaşanan pandemi bizi de birçok yönden vurdu. Bizler he ne kadar destek versek de öğrenci odaklı olduğu için kısıtlamalardan bizlerde olumsuz etkilendik. Bu dönmede uzaktan iletişimle bunu pek yapmak mümkün olmadı. Fiilen öğrencilerin buraya katılarak bazı şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Uzaktan eğitim bir yere kadar. Bu süreç bizi bayağı geciktirdi. Süreci zayıflattı. Bazı elektronik bileşenleri yerli firmalardan temin edemiyoruz. Yurt dışından almamız gereken bazı parçaların uzun süreçte elimize ulaşması, gümrük işlemlerinin uzun sürmesi bizleri olumsuz etkiledi. Takım üyelerimizden şehir dışında olanlar katılamadı. Bizim için birçok faktör negatif yönde etkiledi. Biz tecrübemizi kullanarak, hedefimiz de olduğu için geceli gündüzlü çalıştık. Üniversitemiz de bu yıl bize destek verdi. Bütün bunlara rağmen başarılı olacağımıza inanıyorum” sözlerine yer verdi.