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BEÜ Uygulama Kreş ve Anaokulu Öğrencilerinden 23 Nisan Etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Uygulama Kreş ve Anaokulu Öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.


BEÜ Uygulama Kreş ve Anaokulu Öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalar kapsamında rektörlük binası giriş katında bir gösteri düzenledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla şiirler ve şarkılar söyleyen çocuklar renkli görüntülere sahne oldu. Kreş öğrencileri daha sonra Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öntürk ve öğretmenleri öncülüğünde Üniversitenin Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli'yi makamında ziyaret etti. Makam koltuğuna oturan Kerem Nazım Açık, pilot olmak istediğini ve üniversitede büyük bir kreş ve pilot okulu açılmasını istedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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