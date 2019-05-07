BEÜ Uygulama Kreş ve Anaokulunda mezuniyet gösterisi

Üniversitenin Merkezi Konferans Salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Kreş ve Anaokulu Mezuniyet Gösterisi, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öntürk'ün açılış konuşmasıyla devam etti. Konuşmasına mezuniyet gösterisinin çocuklar için önemini vurgulayarak başlayan Öntürk, “Mezuniyet gösterisini çocuklarımızın toplum önünde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak, özgüvenlerini arttırmak, kültürümüzü tanıtmak ve sergilemek, büyüdüklerinde arşivlerinde tatlı anılarının olduğu bir gün yaşatmak amacıyla hazırladık” diye konuştu.

Eğitimin temelinde sevgi, saygı, umut ve emek olduğunu söyleyen Öntürk, minik öğrencilerin maddi ve manevi duygu, düşünce, davranış ve yeteneklerini ortaya koymaları için uğraştıklarını söyleyerek, çocukların ülkenin ve tüm dünyaya yararlı bireyler olarak yetişmesi için uğraştıklarının altını çizdi. Öntürk, “Bizlere güvenerek en kıymetli varlıklarını emanet eden, bizi minik öğrencilerimizle buluşturan velilerimize ve aldıkları her nefes ile kreş ve anaokulu binamızı canlı tutan, varlıklarıyla bize destek olan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Kreş ve Anaokulu'nun minik öğrencilerine teşekkür ederim” dedi.

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Kreş ve Anaokulu Mezuniyet Gösterisi'ne katılan öğrenci velilerine ‘Hoş Geldiniz' şiiri ile seslendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rüstemli, programda emeği geçenlere ve katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Sincaplar, Pofuduklar ve Uçan Balonlar sınıfları sırasıyla; roman dansı, defile, sıra gecesi, ‘Çantamı Taktım Koluma' skeci, slayt gösterisi, ‘Dik Dur Kardeşim' gösterisi, spor dansları, Hababam Sınıfı gösterileri, davul şovları, Tık Dedi Kapı Rondları, Anadolu Ateşi gösterileri, Türkiyem Rondları, ‘Dünyayı Çocuklara Verelim' şiiri ve müzik korosu ile sahne performanslarını sergiledi. Katılımcıların beğeni ile izlediği gösterilerin ardından minik öğrenciler dakikalarca alkışlandı.

BEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Kreş ve Anaokulu Mezuniyet Gösterisi'nin son bölümünde ise, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Pofuduklar sınıfı öğrencilerine anı belgelerini takdim etti. Üniversitenin Kreş ve Anaokulu Mezuniyet Gösterisi, anı belgelerinin takdiminin ardından kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.