BEÜ'de 1. Arapça ödüllü bilgi ve etkinlik müsabakaları düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İslami İlimler Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın işbirliği ile 1. Arapça ödüllü bilgi ve etkinlik müsabakaları düzenlendi.

1. Arapça Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları Final Programı, İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Öğrencisi Ahmet Eren Demir'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Argunhan yarışmacılara başarı dileklerinde bulundu. Arapça dilini en önemli ahiret ilmi olarak nitelendiren Prof. Dr. Argunhan, “Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlamak ve Müslüman ülkelerle olan ilişkimizi daha sıkı tutmak için Arapça'yı iyi bilmemiz gerekiyor. İlahi mesaj olan Kur'an-ı Kerim'i, Sünnet-i Seniyye'yi ve kaynak olarak gördüğümüz pek çok eserin anlaşılması için Arapça bir yükümlülüktür. Yaşadığımız asırda farklı dilleri kullanan devletler ve milletler, Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri öğrenebilmek için tercüme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bu çalışmalar beklenen sonucu vermemektedir. Bu nedenle Arapça öğrenmek son derece önemlidir” dedi.

Prof. Dr. Zeki Argunhan konuşmasında son olarak Arapça Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları'nın gelecek sene ulusal düzeyde yapılacağının müjdesini verdi. Program Ögretim Görevlisi Naci Özsoy'un nefes dinletisi ile devam etti. 1. Arapça Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları Final Programı'nın sunuculuğunu üstlenen Dr. İsmail Ekinci'nin takdimi ile programın birinci bölümü olan Arapça bilgi yarışması için yarışmacılar sahneye davet edildi. Arapça Bilgi Yarışması'nın sona ermesinin ardından jüri üyeleri değerlendirme yaparken İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden Yunus Şeflekçi, Seyhan Kavak ve Ahmet Hüsrev Aslan program için hazırlamış oldukları ilahileri seslendirdi. 1. Arapça Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları Final Programı'nın ikinci bölümü olan Arapça Şiir Yarışması'nda ise İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden Recep Ulaştan, Hüseyin Bircan ve Seyhan Kavak sırasıyla performanslarını sergiledi. Arapça Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları Final Programı'nın üçüncü bölümü olan Arapça Kısa Tiyatro Gösterisi'nde ise öğrenciler iki grup halinde yarıştı. İlk olarak Özcan Denizhan ve ekibi seyirciyle buluşurken daha sonra İsa Dikmen ve ekibi kısa tiyatro gösterilerini sahneledi. Üçüncü bölümün de sona ermesiyle birlikte İslami İlimler Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Yunus Şeflekçi Ney Dinletisi gerçekleştirdi. Kıyasıya geçen Arapça Bilgi Yarışması'nda Fuat Sezgin Grubu birinci olurken, Bediüzzaman Grubu ikinci, Müştak Baba Grubu ise üçüncü oldu. Üçüncü olan Müştak Baba Grubu'na ödüllerini Öğretim Görevlisi Celal Öral, ikinci olan Bediüzzaman Grubu'na ödüllerini Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş ve birinci olan Fuat Sezgin Grubu'na ise ödüllerini Dr. İsmail Ekinci takdim etti. Davetlilere duygu dolu anlar yaşatan Arapça Şiir Yarışması'nda 578 puanla Seyhan Kavak birinci olurken, Recep Ulaştan 568 puanla ikinci, Hüseyin Bircan ise 544 puanla üçüncü oldu. 1. Arapça Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları Final Programı'nın sponsorluğunu yapan Eğitim Birsen Bitlis Şubesi adına Cabir Durak'a, Diyanet Bitlis Gençlik Koordinatörü adına Behzat Durak'a ve son olarak Haspolat Kuyumculuk'tan Nesim Haspolat'a plaket takdim edildi. Gerek vatandaşlardan gerek Üniversitenin öğrenci, akademisyen ve personellerinden ilgi gören, yoğun katılımın sağlandığı ve yaklaşık üç saat süren 1. Arapça Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları Final Programı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.