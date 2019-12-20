BEÜ'de 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' toplantısı

Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında düzenlenen 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' toplantısına katıldı.

Toplantıda 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Bitlis ve ilçelerindeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde konuşuldu.

Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili öfke kontrolü gibi önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların baro, üniversiteler ve STK'ların sürece dâhil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların il merkezinde ve ilçelerde eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma/değerlendirme yapıldı.

Öte yandan Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte Bitlis Valiliği ve üniversite başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Tamer Kılıç ve Kemal Karahan, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Belediye Başkanı NesrullahTanğlay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağın Yıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara, İl Müftüsü M. Faysal Geylani, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, İl Sağlık Müdür Vekili Duygu Çelik Seyitoğlu, Göç İdaresi Müdür Vekili Sefa Serdar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Nazmi Duran, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Gültekin, ŞÖNİM ve Konukevleri Müdürü Yeliz Şirvanlı, Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği Başkanı Hatıra Serkehni ve Bitlis Girişimci Kadın Derneği Başkanı Gül Gültekin katıldı.