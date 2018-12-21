BEÜ'de “Aliya'dan Gençlere” konulu konferans

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ve şair, senarist, sunucu ve yazar İsmail Kılıçarslan'ın katılımıyla "Aliya'dan Gençlere" konulu konferans düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleşen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İnsani Değerler Öğrenci Topluluğu Başkanı Muhammed Bilal Taşcan'ın konuşmasıyla başladı. Sözlerine programa katılanları selamlayarak başlayan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Aliya İzzetbegoviç'in bilge kral, bir gönül insanı, bir bilim ehli ve büyük bir savaşçı olduğunu belirten Prof. Dr. Demirtaş, şunları söyledi:

"Aliya savaş hukukunu iyi bilen en önemli savaşçılardan biridir. Halkı katliamlara maruz kaldığı halde, savaş hukukunu uygulama ve buna riayet etme noktasında bütün insanlığa örnek bir kişiliktir. O kendisine Peygamber Efendimizi örnek almış bilge bir insan, gençlere hitap edebilen önemli bir hitabet ustasıdır. Çünkü gençlerin dimağlarına, duygularına hitap etmek, onları anlamak son derece zordur. Ama Aliya bu işi çok güçlü ve anlamlı bir şekilde yapabiliyordu. Bugün dünyada eserleri en çok okunan insanların başında kendisi gelmektedir. Çünkü o gerçek bir hitabet ustası ve mazlumların beyninde ve gönlünde gerçek bir kahramandır. Bu özel insanı en güzel anlatabilen ve bir hitabet ustası olduğuna inandığım İsmail Kılıçarslan'dan dinlemek bizim için de büyük bir şans. Bu bakımdan ben İsmail Beye çok teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.”

Bitlis Eren Üniversitesinde öğrencilerle buluştuğu için çok heyecanlı olduğunu ifade eden İsmail Kılıçarslan ise, Aliya İzzetbegoviç'in hayatından kesitler anlatarak konuşmasına başladı. Aliya İzzetbegoviç'in olağanüstü yeteneklere sahip süper bir kahraman olmadığının altını çizen Kılıçarslan, "Aliya hatasıyla, sevabıyla, eksiklikleriyle bir adam olarak yaşadı ve gitti. Peki Aliya'yı şimdi burada, bu toplantıda anıyor olma gerekçemiz nedir? Düşüncesini berraklaştırabilme kabiliyeti. Ne demek, düşüncesini berraklaştırabilme kabiliyeti? Onu sonra anlatırız. Bir önemli özelliği de tavizi nerede vereceği ve nerede taviz vermeyeceğini bilme kabiliyeti. Bu iki kabiliyeti sizin yaşlarınızda belki de daha küçük yaşlarda kendisinde görebiliyoruz" dedi.

Aliya İzzetbegoviç'in bir bey soyundan geldiğini belirten Kılıçarslan, "Bosna'da herhangi bir soy adında Begoviç varsa, orada Osmanlı'nın kendisine beylik verdiği bir soydan geldiğini aramak gerekir. Bütün Begoviçler Osmanlı'dan imtiyaz almış Osmanlı Beyleridir. Dolayısıyla Aliya, bey soyundan gelen bir adamdır. Aliya bir Müslüman ailenin çocuğu olduğu fikriyle çok küçük yaşlarda tanışmıştır. Onu ve ailesini Sırplar ve Hırvatlardan ayıran asıl kimliğin ırka dayalı bir kimlik olmadığı, asıl meselenin onların Hıristiyan, Boşnakların da Müslüman olması olduğunu çok erken yaşlarda kavramıştır. Daha çocukken Müslümanlığın Boşnaklığı oluşturan bir üst kimlik olduğunu, Sırplar ve Hırvatların asıl derdinin Boşnakların ırkıyla değil, doğrudan dinleriyle olduğunu kavramış, bu kavrayışla birlikte artık İslam davasından geri dönüş yok diyebilme bilincine erişmiş bir neferdir ve her seferinde çocukluk yıllarında yapmış olduğu bu tercih ona pahalıya mal olmuştur. Aliya bütün bedelleri ödemeyi göze alarak kendi davasından bir adım dahi geri atmamıştır. Dolayısıyla olağanüstülük değildir Aliya'yı Aliya yapan, ilkelerine sıkı sıkıya bağlılığıdır" diye konuştu.

Programa çok sayıda öğrenci, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Yaklaşık bir saat süren program, soru cevap bölümünün ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ın İsmail Kılıçarslan'a plaket takdim etmesiyle son buldu.