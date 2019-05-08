BEÜ'de Anneler Günü etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) Müdürlüğü tarafından ‘Anneler Günü' etkinliği düzenlendi.

BEKGEM Müdürlüğü ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının katkılarıyla Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan BEKGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş, anne sevgisini sınırsız ve engelsiz sevgi olarak tanımladı. Anneliğin kadına bahşedilen en önemli meziyetlerin başında olduğunu belirten Kızıltaş, anneliği karşılık beklemeden verilen sevginin adı olarak ifade etti.

“Biz insana en güzel şekilde davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır” ayetiyle İslam dininin annelere verdiği değere dikkat çeken Kızıltaş, annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmenin en önemli kaynağının annelerimiz olduğunu belirten Kızıltaş, çocuk istismarının çocukların ve annelerin ruhunda açtığı yaraya dikkat çekti. Şehit anneleri ile engelli çocuklara sahip olan anneler başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Kızıltaş, “Bizden desteğini esirgemeyen rektörümüze, tüm rektörlük birimlerine, yönetim kurulu başkanımıza, genel sekreterlik ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Anne, sevginin zirvesini temsil eder”

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, anneliğin sevginin ve fedakârlığın en güzel örneği olduğunu belirtti. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak konuşmasına devam eden Yardım, “Anne, sevginin zirvesini temsil eder. Anne demek. fedakârlık demektir. Anne hiçbir karşılık beklemeden ve kendisini düşünmeden her türlü zorluğa göğüs gerer. Gerektiğinde evladı için, sevdikleri için canını dahi feda etmeye hazırdır. Tarih böylesi annelerin hikâyeleriyle doludur. Bu nedenle dünyaya annenin sevgisini, annenin merhametini ve annenin fedakârane duygularını egemen kılmamız gerekir. İşte o zaman dünyaya gerçek manada barış ve huzur egemen olacaktır. Bu duygularla ömürlerini ailelerine vakfeden, saygıların en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.

Etkinlik, Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı ile birçok fotoğraf sanatçısının fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisinin ardından Öğretim Görevlisi Naci Özsoy'un “Nefes dinletisi” ile devam etti.

Etkinliğin son bölümünde ise Sanatçı Nilgül bir konser verdi.