BEÜ'de “Doğu'nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç” konferansı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birlik Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında “Doğu'nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç” adlı konferans düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş'ın sunumunu yaptığı program, İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonunda gerçekleşti. BEÜ'de Prof. Dr. Turan Karataş'ı görmenin kendisi için hayal olduğunu ifade eden Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurullah Ulutaş, öğrenciliğinden beri kendisini takip ettiğini ve kendisine edebiyatı sevdiren hoca olduğunu ifade etti. Öğrencilerine Sezai Karakoç'u okutmanın gerekliliğine dikkat çeken Doç. Dr. Ulutaş, “Öğrencilerimizin, Sezai Karakoç'un diriliş amentüsünü bilmeleri gerekiyor” dedi.

Doğu'nun Yedinci Oğlu eseri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ulutaş, “Kendi kültürünü ve benliğini unutmamak için batıya giden altı oğuldan sonra kendini kendi kimliği ile batının topraklarına gömen ve beni değiştiremeyeceksiniz' diyen bir neslin hikayesidir” şeklinde konuştu.

Azaflı Mikail'in şiirini okuyarak konuşmasına başlayan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli ise, Prof. Dr. Turan Karataş'ı görmekten mutluluk duyduğunu ve programın faydalı geçeceğine inandığını belirterek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Doğu'nun Yedinci Oğlu adlı doktora çalışmasından bahseden Prof. Dr. Turan Karataş da, Sezai Karakoç'un Masal adlı şiirinden esinlenerek bu ismi verdiğini belirtti. Masal adlı şiirinin Sezai Karakoç'un kim olduğuna, inanç kodlarına ve köklerinin nereden geldiğini anlattığını ifade eden Prof. Dr. Karataş, “Bu şiiri anlamak Sezai Karakoç'u tanımaya yeter” dedi.

Sezai Karakoç'un ülküsü ve ideallerine ulaşmak için hayatının her anında mücadele ettiğini söyleyen Prof. Dr. Karataş, “Bizim çocuklarımız bizim şiirlerimizi okumuyor, bizim türkülerimizi söylemiyor” şeklinde konuştu.

Büyük kafaların erken olgunlaştığını ve Sezai Karakoç'un da çok erken olgunlaştığını ifade eden Prof. Dr. Karataş, “Sezai Karakoç, elindeki bütün imkanları ülküsü için feda etmiştir. Mülki amirlik okumasına rağmen mülk ile ilişkisi olmayan biridir. Başkalarının adamı olmayı değil, kendi düşüncelerinin eri ve hakimi olmayı seçmiştir” dedi.

Sezai Karakoç'un Diriliş diye tanımladığı bir neslin yetişmesini arzuladığını ve eserlerinde çokça buna değindiğini belirten Prof. Dr. Karataş, 1960-1993 yılları arasında Diriliş Dergisi çıkardığını, Doğu ve Batı medeniyetlerini karşılaştırarak bizlerin nasıl olması gerektiğini anlatma mücadelesi verdiğini ifade etti.

Soru-cevap bölümünün ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli tarafından Prof. Dr. Turan Karataş'a plaket takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.