BEÜ'de Fikir Kampı Girişimcilik Yarışması Bölge Finali

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde, Proje Destek Ofisi Proje Atölyesi bünyesinde kurulan Fikir Kampı Bölge Temsilciliği tarafından "Fikir Kampı Girişimcilik Yarışması Bölge Finali" düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen ve BEÜ Proje Destek Ofisi Proje Atölyesi'nin Fikir Kampı Girişimcilik Yarışması'nın bölge temsilciliğini üstlendiği "Fikir Kampı Girişimcilik Yarışması Bölge Finali", BEÜ ev sahipliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan yarışma, açılış konuşmalarıyla devam etti. Proje Destek Ofisi Proje Atölyesi bünyesinde proje atölyesini kurarken asıl amaçlarının tecrübeli oldukları alanlarda katkı sunmak olduğunu ifade eden Proje Atölyesi Birim Temsilcisi ve Fikir Kampı Bölge Temsilcisi Mehmet Hanifi Tilaver, bir diğer amaçlarının da bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşmak olduğunu belirtti. Tilaver, "Bitlis Eren Üniversitesinin bu konuda gelişmesine katkı sunmak amacını taşıyan tüm fikir ve düşünceye sahip genç arkadaşlarımızı çok renkli bir çatı altında toplamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Fikir Kampı Bölge Temsilcisi Tilaver, jüri üyelerinin seçilmesinde özellikle yanlış anlaşılmalara ve çıkarımlara mahal verilmemesi adına jüri üyelerinin Bitlisli ve üniversiteden olmamasına dikkat ettiklerini, dolayısıyla tüm jüri üyelerinin üniversite ve il dışından seçildiğini söyledi. Ortada dört aylık bir emeğin söz konusu olduğunu belirten Tilaver, “Mentör ve jüri sorumlusu Gülsün Aksu'ya, girişimcilik sorumlusu Mizgin Yargi'ye sponsor sorumlusu Dilan Kutluk'a, organizasyon sorumlusu Ozan Ulfer'e, tanıtım sorumlusu Mazlum Gökçe'ye ve sunucumuz Ayşenur Dağ'a teşekkür ediyorum. Unutmayın ki girişimcilik önemlidir, girişimcilik özgürlüktür, girişimcilik cesarettir” ifadelerini kullandı.

Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Çınar ise, böylesi bir yarışmanın Bitlis Eren Üniversitesinde yapılmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Çınar, Bitlis'in kalkınmasında girişimci ruhun oynayacağı rolün bölgeye ekonomik ve sosyal bağlamda katkılarının olacağını belirterek, programa İstanbul'dan gelen iş insanlarına ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Yenidünya düzeninde girişimciliğin çok önemli bir dinamik olduğunu belirten Prof. Dr. Mithat Melen de, Bitlis'te girişimcilik yarışmasının düzenlenmesinin kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirtti.

Fikir Kampı'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da, Fikir Kampı Bölge Finali'nin BEÜ'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demirtaş, "Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve bizlere dışarıdan destek veren değerli konuklara teşekkür ediyorum. Yarışmanın Bitlis ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor; yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

İş insanı Mehmet Avcı ise, İstanbul'da hizmet sektöründe 5 bin kişiye iş imkânı sağladığını vurgulayarak, böylesi bir yarışmanın girişimciler ile iş insanlarını bir araya getirilmesi bağlamında kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Jüri üyesi iş insanı Evrim Rızvanoğlu ise, girişimcilik ruhunun gelişmesinde kadınların rolüne değindi ve girişimciliğin bölgenin kalkınmasına yapacağı katkıları değerlendirdi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, çıkacak olan kaliteli projelerin hayata geçirilmesinde DAKA'nın sorumluluk alacağını vurguladı.

Son olarak jüri üyesi iş insanı Davut Gülüştür de, tecrübelerini öğrenciler ile paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fikir Kampı Girişimcilik Yarışması Bölge Finali'nde öğrencilerin beşer dakikalık bölümlerde projelerini sunmalarının ardından jüri üyeleri değerlendirmelerde bulundu. Jüri Üyelerinin Fikir Kampı Girişimcilik Yarışması Bölge Finali'nde yaptığı değerlendirmeler sonucunda, BEÜ öğrencileri Hivda Aydoğan “Hiwaydo Röntgen" projesiyle birinci, Cihan Araboğa “Lookback" projesiyle ikinci olurken, Muş Alparslan Üniversitesinden İsmail Özkan ise "Acemi Anne" projesiyle üçüncü oldu.

Fikir Kampı Girişimcilik Yarışması Bölge Finali, dereceye girenlere ödüllerinin takdimi ve katkı sunanlara plaketlerinin verilmesinin ardından tüm yarışmacılara katılım belgesi verildi.

Yarışmanın geçmişi

Proje Atölyesi Birim Temsilcisi Mehmet Hanefi Tilaver öncülüğünde, bölgemiz genelindeki üniversitelerde yarışmanın tanıtımı için çeşitli seminerler düzenlenerek öğrencilerle bir araya gelindi. Lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik yapılan yarışmaya, BEÜ öğrencilerinin yanı sıra Van Yüzüncü Yıl, Muş Alparslan ve Hakkâri üniversitelerinden öğrenciler de yaptığı projelerle toplamda 54 iş fikri projesi başvurusu alındı. Başvuruların yüzde elli ikisi kadın girişimciler, yüzde kırk sekizi erkek girişimcilerden geldi. Proje Atölyesi Fikir Kampı Bölge Temsilciliği bünyesinde oluşturulan üç kişilik değerlendirme kurulu, girişimcilere yönelik yaptığı yüz yüze mülakat sonucunda bölge finalinde yarışmaya hak kazanacak; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden 2, Hakkâri Üniversitesinden 1, Muş Alparslan Üniversitesinden 1 ve BEÜ'den 6 proje olmak üzere toplamda 10 proje belirledi. Finalist olmaya hak kazanan girişimciler, dört haftalık bir mentörlük sürecine tabi tutuldu. Fırat Üniversitesi Teknokent, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent ve TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var çalışma grubu mentörlük sürecinde girişimcilere katkı sundu. Öte yandan girişimci projelerinin geliştirilmesine BEÜ akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Çınar, Dr. Öğretim Üyesi Zeki Uçar ve Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kuşak Samancı, DAKA Bitlis Proje Ofisi Koordinatörü Kerem Akın, Girişimci Nizamettin Harputlu, Girişimci Sonat Kaymaz, Güven Sağlık Gurubu Yöneticisi Serkan Konakoğlu, Araştırma Görevlisi Ozan Bekmezci destek sundu.