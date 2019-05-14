BEÜ'de “Isı Yalıtımı Ülke Kazanımı” projesi

2018 yılında başlattığı proje kapsamında “30 günde 30 şehir” gezerek binlerce kişiye projesini tanıtan Özgür Kaan Alioğlu, 2019 yılı için “40 gün 40 şehir 40 üniversite” olarak belirlediği hedef kapsamında BEÜ Mühendislik - Mimarlık Fakültesi konferans salonunda bir söyleşi gerçekleştirdi. Isı yalıtımı konusunda Özgür Kaan Alioğlu'nun ülke çapında bilgilendirme projesini hayata geçirdiğini belirten İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nusret Bozkurt, söyleşide ısı yalıtımının önemine ilişkin bilgi verileceğini belirtti. Bozkurt, “Müdür Yollarda” adı altında yürütülen proje çerçevesinde BEÜ'de projeyi tanıtan Özgür Kaan Alioğlu'na teşekkür etti.

Enerji ithal edilmediği takdirde cari oranda fazlalığın olacağını belirten Alioğlu, binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80'i ısıtma-soğutma amaçlı olduğunu ve ısıtma-soğutma dışındaki diğer enerji ihtiyaçlarının hiç tüketmesek, maksimum enerji tasarrufu potansiyelimizin yüzde 20 olduğunu söyledi. Isı yalıtımı için kullanılan malzemenin kalın olması gerektiğini ifade eden Alioğlu, “Mevcut durumda tüketiciler, çok daha az geri dönüşleri olmasına rağmen tasarruflu aydınlatma ve beyaz eşya ürünlerine ciddi maddi kaynak ayırmaktadır” dedi.

2018 yılında binalarda kullanmak üzere ithal ettiğimiz 14 milyar dolarlık enerjinin 11 milyar dolarının ısıtma-soğutma amaçlı olduğuna değinen Alioğlu, Türkiye'de binalarda son 15 yılda gerçekleşen nihai enerji tüketim artışının da iki kat arttığını söyledi. Soğutmanın ısıtmaktan çok daha pahalı bir iklimlendirme yöntemi olduğunu ifade eden Alioğlu, “Binalar en fazla ısıyı cephelerinden kaybeder. Isı, direnci az olan bir yer bulursa oradan kaçar. Isı yalıtımı, sadece cephelerde değil, tüm bina kabuğunda ele alınmalı ve yalıtım kalınlıkları arttırılmalıdır” diye konuştu.

Türkiye'de yıllık ortalama enerji tüketiminin azaltılmasının hedeflendiğini belirten Alioğlu, ısı yalıtım levhasının 4 santimetre yerine 10 santimetre olarak uygulanmasının ısı yalıtım performansını iki kat arttıracağını ifade etti.

Yeni yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi'nin (EKB) zorunlu olduğunu vurgulayan Alioğlu, mevcut binalarda ise EKB'nin 01.01.2020 tarihinden itibaren kat sahiplerinin sorumluluğunda, zorunlu olacağını ve EKB olmadan alım-satım işlemleri yapılamayacağını söyledi.

Türkiye'de kullanılan ısı yalıtımı sistemlerine kıyasla uygulanan ısı yalıtım levhası kalınlıklarını 2,5 kat arttırarak binalar, tüketiciler, ülke ve doğa için büyük fayda sağlanacağını belirten Alioğlu, “Enerji ithalatını yarı yarıya düşürerek, milli ekonomiye ve cari açık sorununun çözümüne destek olmak ve enerjide dışa bağımlılığın azalması ile birlikte milli güvenlik politikalarına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çoban'ın Özgür Kaan Alioğlu'na hediye takdim etmesiyle sona erdi.