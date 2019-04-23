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BEÜ'de İşkur tanıtım ve bilgilendirme programı düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Bitlis Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliğinde tanıtım ve bilgilendirme programı düzenlendi.


Öğrencilerin talebi üzerine düzenlenen program Sağlık Hizmetleri MYO Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ercan Gün tarafından öğrencilere özgeçmiş hazırlama, iş arama imkânları, öğrenci stajları, çalışma ortamına uyumun sağlanması ve kariyer konularında bilgiler verildi. Soru cevap bölümüyle devam eden program, Bitlis Çalışma İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ercan Gün'e Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öntürk'ün çiçek takdimi ile sona erdi.

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