BEÜ'de ‘Kentleşme ve Kariyer Planlama' konferansı

Bitlis Eren Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu tarafından ‘Kentleşme ve Kariyer Planlama' konferansı düzenlendi.

İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Muhammed Zahid Kuldaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kariyer planlamasının hayatımızdaki en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, “Bugün aramızda çok önemli bir model var. Kariyer planlamasında eskiye nazaran çok önemli bir değişim var. Bundan önceki zamanlarda bizler gibi Anadolu'daki kişiler çok zor bir yerlere gelebiliyordu. Anadolu insanının bundan istifade etmesi çok da mümkün değildi. Aslına baktığınızda makamlara gelenlerle Anadolu'da yaşayanların arasında bir fark olmadığını görmeye başladık. Bizler gibi Anadolu'nun belli yerlerinde yetişen ve bu makamlara gelenlere de baktığımızda sizler gibi bu sıralardan ve çeşitli sorunlarla karşılaşarak buralara gediğini göreceksiniz. Biraz sonra konferans verecek olan Mutki Kaymakamımız da eğer ailesinden bahsedecek olursa, göreceksiniz ki sizlerden bir farkı yoktur. Aileleri mütevazi olanlardandır. Bu mevkiye gelmelerinde belirli basamakları aşarak gelmiştir. Kariyer planlaması ve kentleşme söz konusu olduğunda Mutki'ye çok şey katacağına inanıyorum. Mutki'nin fiziki yapısı da mazisi gibi güzel olacaktır. Bunun daha da iyiye gideceğine inanıyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ise, “Türkiye'de Mülki İdarenin Değişimi” konulu bir konuşma yaptı. Şahin, kendi hayatından da kesitler vererek, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Yaklaşık bir saat süren konferans, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından günün anısına Şahin'e plaket verilmesi ile sona erdi.