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BEÜ'de öğrenciler için tanışma kokteyli

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri tarafından öğrencilere yönelik tanışma kokteyli düzenlendi.


Sinema ve Televizyon Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri, dekanlık katında düzenlenen kokteylde buluştu. Genel anlamda fakülte ve bölümlerle ilgili bilgi verilen kokteylde, bir süre sohbet edildi.


Tanışma ve kaynaşma amacıyla bu kokteyli organize ettiklerini ifade eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsa Sıdır, Sinema ve Televizyon ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hocalarını öğrencilere tanıttı. Kısa bir süre sonra yeni binalarına geçeceklerini belirten Prof. Dr. Sıdır, “Binamızda atölye, sınıflar, sergi salonu, gösterim salonları ve toplantı salonları olacak” şeklinde konuştu.


Prof. Dr. Sıdır, herhangi bir talep ve şikâyetlerinin olması durumunda ise öğrencilere yardımcı olacaklarını ifade etti.

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