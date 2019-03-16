BEÜ'de Pİ Günü etkinliği

BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Derya Arslan, 14 Mart Dünya Pi Günü etkinliği dolayısıyla programa katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. “Pi bir sayıdır ve değeri yaklaşık olarak 3,14'tür. Buradaki 3 rakamı yılın üçüncü ayı olan Mart ayını, 14 rakamı ise bu ayın on dördüncü gününü göstermektedir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Arslan, Pİ Günü'nün 1988 yılından bu yana dünyanın birçok ülkesinde her yıl Mart ayının ön dördünde kutlandığını, ülkemizde ise 1997 yılından bu yana kutlandığını söyledi. BEÜ'de ilk kez Pi Günü'nün kutlandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Arslan matematiğin sıkıcı, karmaşık ve zor olduğu düşünülen kısmını bir tarafa bırakarak matematiğin eğlenceli ve canlı yönünü göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Pi Günü'nün önemini anlatan kısa bir video gösteriminin ardından Dr. Öğr. Üyesi Arslan, bu günün kutlanmasında emeği geçen Üniversit Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'a, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'a, Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Programda konuşan İl Mili Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kara, ‘Pi Sayısı'nın Tarihçesi' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Kara, Pi Sayısı'nın tarihçesini anlatarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, 14 Mart Pi Günü ve aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı ve tüm katılımcılara Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın selamlarını iletti. Prof. Dr. Demirtaş, Milli Eğitim camiası ile üniversiteyi bir araya getiren bir etkinlik olması münasebetiyle bu etkinliğin değerli bir etkinlik olduğunu, bu durumdan son derece memnun olduğunu söyledi. Milli eğitim ile üniversitenin işbirliği anlamında çok sayıda işbirliği protokolünün olduğunu belirten Prof. Dr. Demirtaş, Milli Eğitim camiasına ayrıca teşekkür etti. BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanlığı'na, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kara'ya, basın mensuplarına, öğretim üyelerine, Dr. Öğr. Üyesi Derya Arslan'a, tüm katılımcılara ve Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler personellerine teşekkürler eden Prof. Dr. Demirtaş, Pi Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinliğin faydalı olacağına olan inancını ifade etti.

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükran Konca ise, Pi sayısının tarihçesini, matematik tarihindeki yeri ve önemini anlatan bir sunum gerçekleştirerek, Pi sayının bir oran olduğunu söyleyen Doç. Dr. Şükran Pi sembolünün Yunanca'da bir harf olduğunu belirtti. Bu günün neden Pi Günü olarak kutlandığını aktaran Doç. Dr. Konca, Pi sayının nasıl ve kimin bulduğuna ilişkin konuştu.

Programının devamında şiirlerin okunmasının yanı sıra “Bul Pi'yi, Al Hediye'yi” adlı çekiliş yapılarak, çekilişi kazananlara hediye verildi. Ayrıca Bitlis'teki liselerden öğrencilerin katıldığı Pi Bilgi Yarışması yapıldı ve yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Bitlis İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kara birçok Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisinin yanı sıra birçok akademisyen ve öğrencinin yoğun olarak katıldığı program, üzerine Pi sayısının yazılı olduğu pastanın kesimi ve ikramı ile sona erdi.