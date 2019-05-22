BEÜ'de ‘Sağlık İçin Pedalla' etkinliği

Üniversitenin stadyumunda gerçekleşen “Sağlık İçin Pedalla” etkinliğine BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Bitlis Yeşilay Şube Başkanı Avukat Serdar Yazar da katıldı. BEÜ'nün Sosyal Hizmetler Öğrenci Topluluğu ile Bitlis Yeşilay Şubesinin ortak düzenlediği “Sağlık İçin Pedalla” etkinliğinde, BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun (BESYO) akademik personelleri de görev aldı.

Kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrılan öğrenci gruplarının bisiklet yarışı müsabakalarıyla başlayan etkinlik, erkeklerde ve kadınlarda üçlü eleme usulüne göre değerlendirildi. Bisiklet yarışında erkeklerde birinci İbrahim Kocabey, ikinci Doğan Akkoyunlu, üçüncü Furkan Çengel olurken, kadınlarda ise Didem Karaaslan birinci, Esra Demir ikinci ve Nurten Sanır ise üçüncü oldu.

Bisiklet yarışında dereceye girenlere ödül olarak bisiklet verildi. Ayrıca bisiklet yarışı müsabakalarını kazanan öğrencilere madalyalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş verdi.

Bisiklet yarışının yanı sıra çuval ve halat çekme müsabakalarının da yapıldığı etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da halat çekti ve bisiklet sürdü.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, madalya takdiminin ardından iftar yemeği için verilen aradan sonra da devam etti. Bitlis Gençlik Merkezi Müzik Korosunun konseriyle devam eden “Sağlık İçin Pedalla” etkinliği, öğrencilerin halay çekmesiyle sürdü. Öğrencilere keyifli dakikalar yaşatan etkinlik, dilek fenerlerinin gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.