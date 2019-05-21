Beü'de sağlık için pedalla etkinliği düzenlendi

Dr. Erdal Necip Yardım'ın katılımıyla gerçekleşti.

BEÜ stadyumunda gerçekleşen “Sağlık İçin Pedalla” etkinliğine Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte, Bitlis Yeşilay Şube Başkanı Avukat Serdar Yazar da hazır bulundu. BEÜ Sosyal Hizmetler Öğrenci Topluluğu ile Bitlis Yeşilay Şubesi'nin ortak düzenlediği “Sağlık İçin Pedalla” etkinliğinde, BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) akademik personelleri de görev aldı. Kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrılan öğrenci gruplarının ‘Bisiklet yarışı' müsabakalarıyla başlayan etkinlik, erkeklerde ve kadınlarda üçlü eleme usulüne göre değerlendirildi. ‘Bisiklet yarışı' erkeklerde birinci; İbrahim Kocabey, ikinci; Doğan Akkoyunlu, üçüncü; Furkan Çengel olurken kadınlarda ise birinci; Didem Karaaslan, ikinci; Esra Demir ve üçüncü; Nurten Sanır oldu. Bisiklet yarışında dereceye girenlere ödül olarak bisiklet verildi. Ayrıca bisiklet yarışı müsabakalarını kazanan öğrencilere madalyalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş verdi.

Bisiklet yarışının yanı sıra çuval ve halat çekme müsabakalarının da yapıldığı etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da halat çekti ve bisiklet sürdü. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, madalya takdiminin ardından iftar yemeği için verilen aradan sonra da devam etti.

Bitlis Gençlik Merkezi Müzik Korosu'nun konseriyle devam eden “Sağlık İçin Pedalla” etkinliği, öğrencilerin halay çekmesiyle sürdü. Öğrencilere keyifli dakikalar yaşatan etkinlik, öğrencilerin dilek fenerlerini gökyüzüne uçurmasıyla sona erdi.