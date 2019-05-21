BEÜ'de sertifika töreni

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. BEÜ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan BESEM Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun, sertifika törenine katılanları selamlayarak konuşmasına başladı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren öğrencilerin önüne çıkan engelleri aşmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade Dursun, "Önünüze baktığınızda ayağınıza takılan dikenleri toplamak, arkanıza baktığınızda ise güvenebileceğiniz bir dağ olmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık. Değerli öğrencilerimiz, bugün burada sertifikalarınızı alacak ve staj yerlerine gideceksiniz. Öyle çok çalışın ki, staj yaptığınız yerlerde herkes buradan bir Bitlis Erenli geçti desin. Sürekli Eğitim Merkezi olarak bu yıl birçok başarıya imza attık. Birçok üniversite platformunda ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle yarıştık. Ulusal ve uluslararası basında yer alan birçok projeye imza attık. Çok farklı alanlarda kurslar açtık, açmaya da devam edeceğiz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

BESEM kurslarını başarıyla tamamlayanları kutlayarak sözlerine başlayan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, BESEM Müdürü ve çalışanlarını tebrik etti. BESEM'in çeşitli etkinliklerin yapılmasında ve kursların düzenlemesinde büyük emeği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, "BESEM, üniversitemizde çok farklı etkinliklerin yapılmasında, kursların düzenlenmesinde ve bu faaliyetlerin aktif bir şekilde sürdürülmesinde büyük gayret gösterdi. Sene başından itibaren çok sayıda kursa ev sahipliği yaptılar. Çok çeşitli tekliflerle bize geldiler. Biz bu tekliflerin tamamını karşılamaya gayret ettik, elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Burada tabi ki aslan payı onların. Bir kez daha BESEM'i ve siz değerli kursiyerleri tebrik ediyor; saygılar, sevgiler sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, kurs eğitmenlerine plaket ve kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.