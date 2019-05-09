BEÜ'de şiir dinletisi etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen şiir dinletisi etkinliği, Şair Leyla Mihrinaz Engin'in katılımıyla gerçekleşti.

BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonunda yapılan etkinlik, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurullah Ulutaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Prof. Dr. Sezai Yalçın kürsüye gelerek etkinliğin önemini vurguladı ve öğrencilerin şiir sevgisine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Yalçın'ın konuşmasının ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları şiir dinletileri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Şemsettin Çetinkaya, Atilla İlhan 3. Şahsın Şiiri; Merve Turan, Yavuz Bülent Bakiler'in Gözlerin İstanbul Oluyor Birden; Ebru Erat, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Sevi; Merve Aydın, Yavuz Bülent Bakiler'in Şaşırdım Kaldım İşte; Şeyma Sözen Mevlana'dan Etme; Betül Bozkurt, Bedirhan Gökçe'nin Beni Hiç Anlamadın şiirlerini seslendirdi.

Esinti, Erda Güncesi, Kadın ve Dize, Erda Masalı ve Sandık kitaplarıyla tanınan Şair Leyla Mihrinaz Engin, “Sandık romanımı çok seviyorum, bütün kadınların okumasını öneriyorum. Çünkü orada kadının hem toplumsal hem ailesel hem ahlaki hem de sanatsal temelde yapabileceği şeyler var" dedi.

Kadınların kendine güven duyması gerektiğini belirten Şair Engin, Sandık adlı romanını edebiyat düşkünü herkesin okuması gerektiğini söyledi. Şiir dinletisi etkinliğinden çok keyif aldığını ifade eden Şair Engin, katkılarından dolayı Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyen ve öğrencilerine teşekkür ederek dinletisine son verdi.

Şiir dinletisi etkinliği, Doç. Dr. Ulutaş'ın, Şair Leyla Mihrinaz Engin'e katılımlarından dolayı teşekkür belgesini takdimi ve öğrenciler için düzenlenen imza töreninin ardından son buldu.