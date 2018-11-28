BEÜ'de "Tarih Metodolojisinde Bilgisayar Kullanımı" programı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ve Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) işbirliğinde "Tarih Metodolojisinde Bilgisayar Kullanımı" adlı program düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen programa, Muş Alparslan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Celal Öney konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmasıyla devam etti. Çağın teknoloji ve bilişim çağı olduğunu ifade eden BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, tarih eğitiminde teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanmak gibi bir mecburiyetleri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demirtaş, "Kendimizi daha yetkin ve daha iyi bir tarihçi olarak yetiştirmek istiyorsak, bu gerçeğin farkında olmalı ve bütün bu teknolojik araç gereçleri gerek öğrencilik hayatımızda gerekse sonraki akademik hayatımız ve mesleğimiz esnasında kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle bu program son derece önemlidir. Hepimiz için böyle bir etkinliğin büyük bir fırsat olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü aramızda saygıdeğer meslektaşımız, bu işin uzmanı Celal Öney Hocamız var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Son olarak bu programın büyük bir katkı sunacağına olan inancımı ifade etmek istiyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Sözlerine programa katılanları selamlayarak başlayan Muş Alparslan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Celal Öney ise, kısaca kendisini tanıttı. Böyle bir programda tarihçi arkadaşlarla birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Öney, tarihçi olmak isteyen öğrencilerin ilk olarak kendilerine bir bilgisayar almalarını ve internetle haşır neşir olmalarını tavsiye etti. Son dönemlerde internet ağının genişlemesiyle birlikte birçok arşivin internette yer aldığını belirten Öney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde pdf denen bir format ortaya çıktı. Birçok makale ve kitap pdf olarak internet ortamında yer almaktadır. Bugün artık birçok dergi basımı bıraktı, dijital ortamda yayınlanıyor. Bunlar bizim için önemli kaynaklar. Bu kaynakları toplamak, organize etmek ve tez, seminer, makale yazma sürecimizde bu kaynakları kullanmak için bilgisayar ve internete ihtiyacımız var. Çünkü bu kaynakların hepsi sanal ortamda mevcuttur. Tabi bunları organize ederken bilgisayar tek başına yeterli olmuyor. Bunların yanında birtakım yazılımlar mevcut. Bu yazılımları da bilmemiz lazım. Özellikle literatür taraması, yazma aşaması ve fişleme aşamasında bu yazılımları bilirsek, yazacağımız eseri daha kısa bir sürede oluşturabiliriz."

Tarih metodolojisinde kullanılan bilgisayar programlarını tanıtan Dr. Öğretim Üyesi Öney, 'literatür taraması, künye fişleme, kataloglama, not alma, planlama, özet çıkarma, atıf atma ve stil belirleme' konularını anlatarak sunumunu bitirdi.

Program, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Genel Sekreter Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş'ın Dr. Öğretim Üyesi Celal Öney'e teşekkür belgesi, anı plaketi ve çeşitli hediyeler takdim etmesiyle sona erdi