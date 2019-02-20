BEÜ'de yeni bir laboratuvar açıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Prof. Dr. Sabir Rüstemli, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı açılış programı, Merkezi Dersliklerde gerçekleştirildi. Birçok araştırmanın yapılabileceği cihazların yer aldığı laboratuvardan hem öğrenciler hem de akademisyenler faydalanacak.

Açılışta konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitelerin eğitim vermenin yanında araştırma görevlerini de ifa ettiklerini söyledi. Yardım, “Bugün bir laboratuvarımızı daha üniversitemize kazandırıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir özveri ile güzel bir şekilde düzenlediler. Hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz bu laboratuvardan faydalanacak. Üniversiteler sadece eğitim öğretim vazifesi üstelenmezler. Aynı zamanda araştırma vazifesi de vardır. Bu laboratuvarımız öğrencilerimize verilen eğitimde uygulamaya yönelik faaliyetlerde de kullanılacak. Araştırma yapacak akademisyenlerimize de inanıyorum ki çok güzel hizmet verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle laboratuvarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından kesilen kurdele ile laboratuvar hizmete açıldı. Açılışa katılanlar, laboratuvardaki cihazları yakından inceleyip bilgi aldılar.