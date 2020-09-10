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BEÜ'den 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemine ilişkin önemli karar

Bitlis Eren Üniversite (BEÜ) Senatosu, korona virüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında bütün birimlerdeki derslerin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla yapılması kararını aldı.


Ağırlıklı olarak derslerin uzaktan eğitim yoluyla verileceği belirtilen kararda, “Sadece Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu'nun bazı bölüm ve programlarındaki uygulamalı derslerin bir bölümü ilk 8 hafta uzaktan eğitim yoluyla sonraki haftalarda yüz yüze verilecektir. Alınan kararlar, korona virüs salgınının seyrine göre yeniden değerlendirilecektir" denildi.


BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bütün dünyayı etkisi altına alan küresel salgın haliyle ülkemizi ve üniversitemizi de etkilemektedir. En değerli varlığımız olan öğrencilerimizin sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu nedenle derslerimizi ağırlıklı olarak uzaktan vereceğiz. Gönül isterdi ki, onlarla bir arada olabilelim ve eğitim öğretim faaliyetlerimizi yüz yüze yapalım. Ümit ediyorum ki ülke olarak en kısa sürede bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Bu vesile ile bütün öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, bütün sağlık çalışanlarına ve şehrimize sağlık ve esenlikler dilerim” şeklinde konuştu.

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