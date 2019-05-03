BEÜ'den teknik gezi

Sınıf öğrencileri tarafından Van Ferit Melen Havalimanına teknik gezi düzenlendi.

Danışman öğretim elemanı eşliğinde 22 öğrencinin katıldığı gezi, ‘Havalimanı ve VIP Güvenliği' dersi kapsamında öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirmek, havalimanı güvenlik sistemlerini ve süreçlerini yerinde görmek amacıyla düzenlendi. Van Ferit Melen Havalimanı yetkilileri, Adilcevaz MYO öğrencilerine havalimanı, güvenlik sistem ve cihazları, havalimanlarına ait kavramlar, havalimanına ait güvenlik sınırlamalı alanlar ile havalimanı güvenlik talimatları hakkında uygulamalı bilgiler verdi.

Düzenlenen program, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Evi ve Van Kalesi gezisiyle sona erdi.

Adilcevaz MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Erdoğan Uluğ, gerçekleşen teknik gezi hakkında açıklama yaptı. Bu gezinin öğrencilerin mesleki bilgi, donanımlarına ve sosyalleşmelerine önemli katkı sağladığını ifade eden Uluğ, teknik gezinin gerçekleşmesi için kendilerine imkân sağlayan Adilcevaz MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı'ya ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a teşekkür etti.