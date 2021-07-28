BEÜ'ye 3 bin 153 yeni öğrenci katılacak

BEÜ'nün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 yılı sonuçlarına göre öğrenci alınacak lisans ve ön lisans bölümlerine ait kontenjanları belli oldu. Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yayımlanan 2021 Yılı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre BEÜ'ye 2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisans ve ön lisansta toplam 3 bin 153 kontenjan verildi. 2020-2021 eğitim öğretim dönemini 9 bin 269 öğrenci ile tamamlayan BEÜ'de lisans eğitiminde 22 bölüme toplam bin 48, ön lisans eğitiminde 51 bölüme ise 2 bin 105 kontenjan hakkı tanındı. Özel yetenekle öğrencinin alınacağı 3 bölüme ayrılan 105 kontenjanla birlikte toplamda 73 bölüm ve programa, 3 bin 153 kontenjan ayrılmış oldu.

Yeni eğitim öğretim yılında BEÜ Ahlat Meslek Yüksekokulunda Eser Koruma Bölümü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Otomotiv Teknolojisi Bölümü ve Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ilk defa öğrenci alınacak. BEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne ise 2021-2022 güz dönemi için toplam 351 kontenjanla öğrenci başvuruları alınmaya başlandı.

16 tezli yüksek lisans programının yanı sıra 2 tezsiz yüksek lisans programı ve 2 doktora programına öğrenci alınacak. Eren Holding tarafından BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki 2 bölüm ile Mühendislik Mimarlık Fakültesindeki 3 bölümü tercih eden öğrencilere sağlanan burs imkanları da bu bölümleri tercih edecek öğrencilere önemli bir destek imkanı sağlıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerine 1. sırada yerleşen öğrencilere aylık 2 bin TL, 2. sırada yerleşecek öğrencilere aylık bin 500 TL, 3. sırada yerleşecek öğrencilere aylık bin TL, 4-10. sırada yerleşecek öğrencilere aylık 750 TL, 11-20. sırada yerleşecek öğrencilere ise aylık 500 TL 4 yıl süreyle karşılıksız burs verilecek.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerine ise 1. sırada yerleşecek öğrencilere aylık 2 bin TL, 2. sırada yerleşecek öğrencilere aylık bin 500 TL, 3. sırada yerleşecek öğrencilere aylık bin TL, 4-10 sırada yerleşecek öğrencilere ise aylık 750 TL olmak üzere 4 yıl süreyle karşılıksız burs imkânı sağlandı.

Üniversitenin ülkede sağlanan burs imkânları ile tercih edilen üniversiteler arasında önemli bir konumda yer aldığını belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, güçlü insan kaynağı ile donanımlı bireyler yetiştirerek, öğrencilere bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda önemli fırsatların sunulduğu ve her alanda gelişimini artıran üniversitenin sakin, güvenli, huzurlu ve gelişime açık yapısı ile yeni aile üyelerini beklediğini söyledi.