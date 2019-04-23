BEÜ'ye anaokulu öğrencilerinden 23 nisan ziyareti

Bitlis Eren Üniversitesi'ne (BEÜ) Renkli Dünyam Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinden 23 Nisan ziyareti.

Öğretmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle BEÜ Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Anaokulu öğrencileri ilk olarak Kuldaş'ı ziyaret etti. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kuldaş, tüm çocukları makamına oturtarak, gelecekte ne olmak ve neler yapmak istediklerini sordu. Çocuklarla bir süre sohbet eden Genel Sekreter Kuldaş, konuklarına tatlı ikram ederek onları uğurladı.

Anaokulu öğrencileri daha sonra Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Çocukların masumiyeti temsil ettiğini ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, geleceğin teminatı olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Prof. Dr. Demirtaş, çocuklara çikolata ikram etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.