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Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu.


Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kentin en yüksek noktalarından olan Nemrut Dağı ve çevresi, drone ile görüntülendi. Ağaçların karlı dağlarla bütünleşmesi ve koyunların beyaz örtünün altında dolaşması da ortaya eşsiz bir manzara sundu. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünmesi fotoğraf tutkunlarına da görsel bir şölen sundu.

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