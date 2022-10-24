Beyaza bürünen Süphan Dağı görüntüsüyle hayran bıraktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, beyaza bürünen görüntüsüyle hayran bıraktı.

Son bir haftadır şehir merkezinde yağmurun etkili olduğu Bitlis'te, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Dün itibariyle yağışlı havaların yerini güneşli havaya bıraktığı kentte beyaza bürünen dağlar görsel bir güzellik oluşturdu. Bitlis'te ilk karın yağdığı yüksek kesimlerden biri de Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı oldu. Mevsimin ilk karı ile birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Süphan Dağı, bulutların dağılmasıyla birlikte apayrı bir güzelliği büründü. Yaklaşık 100 kilometre uzağında bulunan Tatvan ilçesinden görüntülenen Süphan Dağı, güzel görüntü oluşturdu. Zirvesi tamamen beyaza bürünen dağ, seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Puslu havadan dolayı yamaçları çok belirgin olmayan dağın Van Gölü'nün maviliği ve ağaçlarla bütünleşen eşsiz görüntüsü kendine hayran bıraktı.