Bİ-KA Başkanlığına Nesrullah Tanğlay seçildi

Bitlis ilini, ilçelerini ve beldelerini kapsayan, katı atık bertaraf tesisleri yapma ve işletme birliği, yerel seçimlerden sonra yeni başkanını, başkan vekillerini, katip üyelerini ve encümen üyelerini seçmek için toplandı. Düzenlenen toplantıda üye belediyelerin başkanlarından ve meclis üyelerinden oluşan birlik, yapılan seçim sonucunda Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı birlik başkanı olarak seçti. Sunumun ardından yeni seçilen belediye başkanlarına görevlerinde başarı dilenirken, başkanlığa ise Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir ve Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç aday oldular. Yapılan oylama sonrasında 22 oy alan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Bİ-KA Birliği Başkanlığına seçildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bİ-KA'nın yeni Birlik Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Bugün burada hizmet birliğimiz olan Bitlis Katı Atık Birlik meclisi tarafından bu göreve layık görüldüğüm için kendilerine teşekkür ederim. Bİ-KA'nın kuruluş amacını, modern hayatın bir getirisi olan atıkların geri kazanımını, yeniden kullanımı ve düzenli depolanmasıdır. Bu hedef ve doğrultuda sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması amacıyla hizmet alanı içinde yer alan yerel yönetimler ve üye belediyeler ile birlikte Bİ-KA'nın misyonunu daha aktif bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantı, başarı dileklerinin ardından sona erdi.