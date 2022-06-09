BİGACEM'den “Habere Pedalla” projesi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Sağlık Bakanlığının hayata geçirmiş olduğu "Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi”ne katkı sunmak ve fiziksel aktiviteye karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla “Habere Pedalla” projesini hayata geçirdi.

Bitlis ve ilçelerinde görev yapan 100'ü aşkın gazeteci üyesi bulunan BİGACEM, hayata geçirdiği proje ile sağlık yaşam için üyelerinin fiziksel aktivitelerini arttırmayı hedefliyor. Projeyi desteklemek için yönetim kurulu kararıyla cemiyet bünyesinde “Bisiklet Kulübü” kurulması yönünde karar alan BİGACEM, projenin startını verdi. “Habere Pedalla” Projesi ile ilgili bilgi veren BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, sağlıklı yaşama ve projenin önemine dikkat çekti. Proje ile cemiyet üyelerinin takibi uygun olan haberlerin takibi için araç kullanımı yerine bisiklet kullanımının teşvik edileceğini belirten Aygül, “Gelişen teknolojiyle birlikte maalesef biz gazetecilerde günümüzün büyük bir bölümünü masa başında geçirmeye başladık. Kısa mesafeli haber takipleri için bile araç kullanır duruma geldik. Tabi bunlarla birlikte fiziksel aktiviteyi de iyice azalttık. Hal böyle olunca sağlık sorunları da baş göstermeye başlıyor. İşte tamda buna dur demek, sağlık yaşama dikkat çekmek, üyelerimizin başta olmak üzere fiziksel aktivitelerini arttırmak ve en önemlisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş olan "Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi”ne katkı sunmak amacıyla “Habere Pedalla” projesini hayata geçirdik. Bu proje ile bir nebze olsun meslektaşlarımızın fiziksel Aktivitesini arttırmayı hedefliyoruz. Proje çerçevesinde zaman zaman farklı aktivitelerimiz olacak. Takibi mümkün olan tüm haberlerin araç yerine bisikletle takibinin yapılmasını sağlayacağız. Ayrıca, projeye entegre olarak kurmuş olduğumuz “Bisiklet Kulübü” ile de zaman zaman ilimizin güzelliklerine pedallayacağız. Ben bu vesile gerek projemizi ve gerekse kulübümüzün cemiyetimiz ve üyelerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.