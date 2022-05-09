BİGACEM'den havayolu şirketlerine “Nemrut Krateri” için destek talebi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve kalderasındaki doğal güzelliklere dikkat çekmek için 2022 yılını “Nemrut Kraterini tanıtma yılı” ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), tanıtım seferberliği için havayolu şirketlerinden “Gökyüzünden destek” talebinde bulundu.

"#Nemrut2022” sloganıyla tanıtım çalışmalarının startını veren BİGACEM, bu çalışmalar çerçevesinde kolları sıvadı. Tanıtım çalışmalarını yerelle sınırlı bırakmayan BİGACEM, çalışmalar çerçevesinde Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Jet, Pegasus, Onur Air ve Sun Express havayolu şirketlerine iletilmek üzere destek talep yazısı gönderdi. İletilen destek talep yazısında bölgenin önemli destinasyonlarından olan Nemrut Krater Gölü ve kalderası, UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için başlatılan çalışmalar, tanıtım seferberliği çalışmaları, amacı ve bölge için önemine dikkat çekildi.

“'#Nemrut2022' sloganıyla yeryüzünden gönüllü olarak startını verdiğimiz bu tanıtım seferberliği için gökyüzünden desteklerinizi talep ediyoruz” denilen destek talep yazısında; “Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak, ilimizin tanıtımına katkı sunmak ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla başlatmış olduğumuz ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri' projemiz çerçevesinde gönüllü olarak bir takım tanıtım faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz çerçevesinde 2022 yılını dünyanın en önemli jeolojik miraslarından biri olan ve UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için başlatılan çalışmaları devam eden Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'nü #Nemrut2022 sloganıyla tanıtma yılı olarak ilan etmiş bulunmaktayız. Bitlis ilimizin Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan Nemrut Krater Gölü, ülkemiz ve bölgemizin önemli destinasyonları arasında yer almaktadır. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü 2 bin 250 rakım yükseklikte bulunmakta olup, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ancak, bu doğal güzelliğin hakkettiği konumda olmadığını üzülerek ifade etmek durumundayız. Tüm çaba ve gayemiz Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'nü hak ettiği konuma taşımaktır. Adeta bir doğa harikası olan bu güzelliğin tüm dünyada tanınması ve bilinirliliğinin arttırılması ülkemiz adına önemli bir girişim olacağı gibi ilimiz ve bölgemiz için de değerli katkıları olacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle ‘#Nemrut2022' sloganıyla yeryüzünden gönüllü olarak startını verdiğimiz bu tanıtım seferberliği için gökyüzünden desteklerinizi talep etmekteyiz” denildi.

“Nemrut Krateri üzerinden geçilirken, bilgilendirme anonsu yapılsın”

Nemrut Krateri üzerinden yapılan uçuşlarda yolculara Nemrut Krateri ile ilgili bilgilendirme anonsu yapılması ricasında bulunulan mektubun devamında şu ifadelere yer verildi:

“Nemrut Kalderası ve Krater Gölü özellikle Van Ferit Melen Havaalanından Ankara, İzmir ve İstanbul merkezli yapılan uçuşların hemen hemen tamamında ve diğer havaalanlarından yapılan uçuşlardan bazılarının uçuş rotası üzerinde yer almakta olup, bu uçuşlar Nemrut Kalderası ve Krater Gölü üzerinden yapılmaktadır. Her gün binlerce yerli ve yabancı misafirin üzerinden geçmesine rağmen bu doğal güzellikten bihaber olması bizler için üzücü bir durumdur. Bu nedenle siz değerli havayolu şirketlerinden ricamız, ifade ettiğimiz uçuş rotasında yer alan uçuşlarda Nemrut Kalderası ve Krater Gölü üzerinden geçilirken değerli yolculara bu doğa harikası yerin neresi olduğu hususunda kabin ekibi tarafından kısa bir bilgilendirme anonsu yapılması yönündedir. Ayrıca, yolcular ya da kabin ekibi tarafından gökyüzünden çekilen Nemrut Kalderası ve Krater Gölü fotoğraf ve videolarının sosyal medya hesaplarından paylaşırken #Nemrut2022 etiketiyle paylaşmaları sürece değerli katkılar sunacaktır. Sağlayacağınız destekler için şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Öte yandan; BİGACEM tarafından 2022 yılının “Nemrut Kraterini tanıtma yılı” olarak ilan edilmesi ve yürütülen çalışmalara ilişkin Bitlis Valiliği, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Tatvan Jeopark Derneğine bilgilendirme yazısı gönderildi.