BİGİAD'dan kış etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva Yerleşkesi Kampüsünde düzenlenen etkinlikte iş adamları ve vatandaşlar hem kayak yaptı hem de davul zurna eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan BİGİAD Başkanı Kemal İnan, ilkini düzenledikleri kış etkinliğine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Bitlis'te çetin geçen kış mevsiminde esnafın iş yapamadığından yakındığını dile getiren İnan, “Kayak pistinin burada olması bizim için avantaj. Bizde burada kayarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Akşam da ilkini düzenleyeceğimiz yemekli, müzikli programımız var. Programların geneli Mardin, Urfa ve Diyarbakır'da oluyor. Neden Bitlis'te de olmasın? BİGİAD olarak üç günlük programımız var. Herkesi buradaki kayak merkezine bekliyoruz” dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da, “Bu tesis Türkiye'deki üniversitelerde ilk kurulan kayak tesisi ve başka örneği de yok. Kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdik. Şu anda eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Farklı yaş gruplarında ve özellikle öğrencilerimiz ve personelimiz eğitim alıyor. Burası sadece üniversiteye değil, Bitlis'e hizmet edecek. Bitlisli hemşehrilerimizde burada hem kayabilecek hem de eğitim alabilecek. Bugün önemli bir etkinlik yapılıyor. BİGİAD üyeleri burada güzel bir etkinlik düzenledi. İnşallah bu etkinliklerin sayısı artarak devam eder. Bu bağlamda bu tesis aynı zamanda Bitlisli hemşerilerimize de burada o imkanı sağlayacak. Dolayısıyla üniversite ve şehir işbirliği buradan da sağlanmış olacak” diye konuştu.