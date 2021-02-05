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BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel'den Başkan Çoban'a ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ı ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.


Başkan Çoban'ı makamında ziyaret eden BİK Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Bitlis ve ilçelerinde yayın yapan yerel gazetelerin kasım ayından itibaren kendilerine bağlandığını belirterek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.


Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yerel yönetim olarak her zaman yerel basının yanında olduklarını ve desteklemeye çalıştıklarını ifade etti. Başkan Çoban, daha sonra ziyaretleri anısına BİK Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel'e Ahlat çinisi ve Ahlat'taki tarihi mekanları tanıtan kitaplar hediye edildi.


BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel de, Başkan Çoban'a teşekkür ederek Basın İlan Kurumu yayınlarından bir kitap seti hediye etti.

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