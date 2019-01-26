Bir gün değil her gün için iyi ki varsınız

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Gençlik Merkezi tarafından rehabilitasyon merkezindeki özel gençlere sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Hizan Gençlik Merkezi çalışanları, gönüllü gençleri ile birlikte Hizan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel gençlere sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Pasta kesip eğlenen özel geçlerin sevinç ve mutlulukları görülmeye değerdi. Yaklaşık 40 kişinin aynı anda yaptığı kutlamada karşılıksız sevginin kaynağı olan bu özel insanlar keyifli vakit geçirdiler. Palyaço görünce heyecanlanan gençler öğretmenleri ile mutluluklarını paylaştılar.

Gençlik Merkezi gönüllü çalışanlarından Murat Aydın yaptığı açıklamada, ‘'Giderek bireyselleşen dünyada farklılıklara saygı gösterilmesi, onların benimsenmesi gerektiğini, Hizan Gençlik Merkezi ailesi olarak hayatın farklılıklarla güzelleştiğinin bilincindeyiz. Bu güzel ve özel gençlere dünya sizinle güzel iyi ki varsınız diyoruz. Engel konusunda da büyük sorumluluğun ailelere düştüğü gerçeğine değinmek isteriz . Nitekim çocuklarının farklı olduğunun bilincinde olup onların doğru eğitim almak üzere özel öğretmenlerle donanmış bir eğitim merkezinde zaman geçirmeleri onlar açısından hayati önem taşımaktadır. Bir gün için değil her gün için iyi ki varsınız. Bize bu özel günde kapılarını açan ve bizi destekleyen Hizan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür ve çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.