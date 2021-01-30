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Bir minibüste 52 göçmen yakalandı

Bitlis’te yapılan kontrolde bir minibüsün içerisinde 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'te yapılan kontrolde bir minibüsün içerisinde 52 düzensiz göçmen yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığınca gerçekleştirilen devriye esnasında, yapımı devam eden Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde Baykan istikametinde ilerleyen ve Tanrıyar Yol Kontrol Noktasına girmemek için bu yola girdiği değerlendirilen bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan minibüste yapılan kontrolde; koltukları sökülmüş, içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 52 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan Ö.K. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet suçundan toplam 246 bin 792 Türk lirası idari para cezası kesilmiştir. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan Ö.K. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Yakalanan 52 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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