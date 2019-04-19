Bir Sevgi Bir İlmek atölyesinden BEÜ Rektörüne ziyaret

"Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi" yöneticilerinden Proje Sorumlusu Öğretim Görevlisi Esra Dursun ve Usta Eğitici Şazime Hancı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Yakın zamanda BEÜ lösemili çocuklara organik iplerden yapılmış oyuncak temin etmek için açılan, ulusal ve uluslararası basında çokça ilgi gören "Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi" yöneticilerinden Rektör Erdal Necip Yardım'a ziyaret.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Yardım, konuklarına teşekkür etti. Bu projenin başarı kriterinin, bir çocuğun gülümsemesini sağlamak, projenin amacının ise farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Rektör Yardım proje sayesinde şimdiden bir farkındalık meydana geldiğini belirtti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonunda "Bir Sevgi Bir İlmek Atölyesi" yöneticileri tarafından Rektör Yardım'a organik iplerden üretilmiş oyuncak hediye edildi.