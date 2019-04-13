Bitlis açık kapı biriminden polen çalışması

İçişleri Bakanlığınca valiliklere kurulan ‘Açık Kapı Birimi' birçok sorunla ilgileniyor.

Vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi gören ‘Açık Kapı Birimi', ilkbahar aylarında vatandaşların şikayet ettiği polen salgılayan kavak ağaçlarının kesilmesine aracı oldu. Vatandaşların ilkbahar aylarında şikayet ettikleri ve bir türlü sonuç alamadıkları polen konusunda çalışma başlatan ‘Açık Kapı Birimi' farkındalık oluşturarak bahçelerinde kavak ağacı bulunan duyarlı vatandaşlarla iletişime geçerek ağaçların kesilmesi etkin rol oynadılar. Bu konuda muhtarların tam desteğini alan açık kapı personelleri ilkbaharın gelmesiyle birlikte vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler. Eski Taş Mahallesi Muhtarı İrfan Küsem de öncülük yaparak bahçesinde bulunan ağaçları kesti.

Açık Kapı Birimi Koordinatörü ve açık kapı personelleri bu duyarlı davranışından dolayı İrfan Kösem'e teşekkür ederek bu tür güzel davranışların yaygınlaştırılması gerektiğini belirttiler.