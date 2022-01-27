Bitlis AFAD'tan karda mahsur kalanlara yardım

Bitlis’te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolunda mahsur kalanlara AFAD’tan yardım yapıldı.
Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolunda mahsur kalanlara AFAD'tan yardım yapıldı.
Bitlis AFAD İl Müdürlüğü karayolunda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşarak gereken müdahaleyi yaptı.
AFAD'tan yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeni ile Bitlis-Baykan yolu istikametinde mahsur kalan vatandaşlarımıza müdahale edilerek güvenli bölgelere transferleri gerçekleştirilmiştir" denildi.