Bitlis balı Londra'da ‘Altın Bal' yarışmasında birinci oldu

Türkiye'nin en önemli bal merkezlerinden olan Bitlis'te bal hasat çalışmalarına başlanırken, zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen bal, sahip olduğu kaliteyi de başarıyla ortaya koydu. 3 ay önce uluslararası bal yarışmaları için Londra'daki laboratuvarlara gönderilen Bitlis balı; prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı bakımından birinci seçildi. Yaklaşık 130 ülkeden 153 arıcının katıldığı bu değerlendirmede 28 kategoride Bitlis balı dünya birincisi seçilmesi, kentteki arıcılara büyük mutluluk yaşattı.

Bitlis adına ürettiği balları, laboratuvarlardaki testlerden başarıyla geçen ve jüri üyelerinin verdiği puanlarla Londra Uluslararası Bal Yarışmalarında birincilik elde eden Güven Güngördü, ödülünü ise 27 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen 47'nci Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde aldı. 'Golden Honey' (Altın Bal) ödülünü alan Güngördü, yaklaşık 45 yıldır 3 kardeşi ile birlikte bal üretimi yaptıklarını söyledi. Bal alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Golden Honey' ödülünü aldıkları için mutlu olduklarını belirten Güven Güngördü, ödülü Bitlisli arıcılar adına aldıklarını belirterek, "Babadan kalma mesleğimizi 2 bin 500 rakımlı Karçinbaşı dediğimiz bölgede sürdürüyoruz. Endemik bitkilerin yoğun olduğu bu yaylada yazın konaklarız. Bugüne kadar birçok yarışmada ödül almıştık. Ama en prestijli ödülümüz bu oldu. Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yarışmaya bizim balımız gönderildi. Ürünümüz tüm laboratuvar ortamlardan geçtikten sonra altın bal ödülüne layık görüldü. Bu iki aylık bir süreçti. 47'ncisi düzenlenen Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde düzenlenen törenle ödülümüzü aldık. Biz bu ödüllü Bitlis arıcıları, Bitlis balı adına aldık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu başarıda en büyük pay, Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Medeni Avcil'in. Bitlis balı gerçek değerini bulmaya başlıyor. Bitlis balı hak ettiği yere gelecek. Başka yerlerde herkes bal ormanı yaparken, bizim burada doğal bal ormanı var. Dünyadaki 300 endemik gevenden üçü de Bitlis'te bulunuyor. Balda en önemli kalitelerden birisi prolin miktarıdır. Türkiye'de hemen hemen en yüksek prolin miktarı da Bitlis balında çıkıyor" dedi.

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil ise kentteki hasat döneminin başladığını söyledi. Avcil, kentte 240 bin arı kovanının bulunduğunu ve 3 bin ton bal ürettiklerini belirterek, "Bitlis; iklim, coğrafya ve doğa zenginliği bakımında arıcılık merkezidir. Yayla ve zengin bitki örtüsüne sahip olduğu için de kalitesi yüksektir. Dünyadaki birçok uluslararası yarışmada, Bitlis balı hemen hemen her yıl ödül alıyor. Bu yıl ise arıcı arkadaşımız Güven Güngördü'nün ürettiği balları Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışmasına gönderdik ve balımız altın kalite ödülüne layık görüldü. Bunun için İstanbul'da 47'ncisi düzenlenen Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde ödüllerimiz takdim edildi. Bu vesileyle Güven arkadaşımıza ve diğer arıcılarımıza bu başarılarının devam etmesini diliyorum. Bitlisli arıcılar çok büyük bir hazinenin üzerinde oturuyorlar. Arıcı arkadaşlarımız istediği takdirde ve kendilerine imkan verildiğinde bu tür uluslararası platformlarda daha iyi dereceler alacağına da inanıyorum" diye konuştu.