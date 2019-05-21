Bitlis Barosundan öldürülen kadın avukat için açıklama

Bitlis Barosu, Diyarbakır'da eşi tarafından 14 kurşunla vurularak öldürülen kadın avukat için bir basın açıklaması yaptı.

Baro avukatları, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Bitlis Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Tuba Arslan Köstekçi, meslektaşları Issı'nın öldürülmesinin bir kadın cinayeti olduğunu belirtti. Kadına şiddetin önlenmesi için her zaman fedakarca çalışan kadın avukatların, bu kez kadın cinayeti nedeniyle bir meslektaşlarını yitirmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade eden Köstekçi, “Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması, ülkemizin kadına şiddetin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücüdür. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve ayrımcılığın geldiği noktayı çok acı bir şekilde göstermektedir. Konu kadın olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Kadına şiddeti artıran nedenler, boşanma davalarının açılması ve nafaka talepleri değildir. Şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadının özgür bir birey olarak değerlendirmeyip, onu aile içinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolüyle sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir" dedi.

Meslektaşlarının öldürülmesini kınayan Köstekçi, başta Issı'nın ailesine ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dileyerek, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.