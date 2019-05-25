Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaları inceledi

Bitlis Belediyesi, ilkbaharla kentin birçok bölgesinde alt ve üst yapı çalışmaları başlattı. İlk olarak Beşminare Mahallesi'ndeki TOKİ 4. Etap'ta devam eden kilitli parke çalışmalarını inceleyen Başkan Tanğlay, çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Ardından Hersan Mahallesi'nde devam eden duvar çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Tanğlay, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Yol genişletme çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde süreceğini ifade eden Başkan Tanğlay, "Cadde ve sokaklarıyla Bitlis'i modern bir görünüm kazandırmak için büyük çaba harcıyoruz. Ekiplerimizle yol sorunu olan bölgelerimizde vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım imkanı sağlamak için geceli gündüzlü çalışıyoruz" dedi.

Başkan Tanğlay, daha sonra 8 Ağustos Mahallesi Kadiriler Mezarlığı'ndaki çalışmaları inceledi.