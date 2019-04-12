Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay mazbatasını aldı

AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay, mazbatasını aldı.

Sabah saatlerinde AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile birlikte adliyeye gelen Tanğlay, İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldı. Daha sonra Bitlis Belediyesine geçen Başkan Tanğlay, belediye çalışanları tarafından karşılandı. Görevlendirme yapılan Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras'tan görevi devralan Tanğlay, bugün itibarıyla mazbatayı alarak göreve başladıklarını belirtti. Tanğlay, “Allah'ın izniyle hayırlı görevler için Bitlis Belediyesini bugün itibarıyla teslim aldık. 2,5 yıllık bir kayyum yönetimi vardı. Bu yönetim süresinde Valimiz Oktay Çağatay ve Yardımcısı Hüseyin Aras'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bitlis'te gerçek manada seçim sürecinde de konuştuk. Eksikliklerimiz çok, yapacak çok işimiz var. İnşallah hep beraber hemşehrilerimizle Bitlis Belediyesini yöneteceğiz ve Bitlis'i hak ettiği yere getirmeye çalışacağız. Bu sürede milletvekillerimize bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. İl başkanımıza, tüm teşkilatımıza ve hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Kazanan Bitlis oldu dedik ve inşallah Bitlis'in tamamına hizmet edip, gönül köprüleri kurup ve özellikle ayrım gayrım yapmadan ilimize hizmet etme şiarıyla bu koltuğa sahip çıkacağız. Rabbim bizleri utandırmasın” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a başarılar dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras ise, “Yaklaşık 2,5 yıldır görevlendirme ile burada hizmet yürütülüyordu. Bu sürede belediye adına çok ciddi çalışmalar yapıldı. Sürecin tamamında devletimizin, hükümetimizin desteğini arkamızda çok yakın hissettik. Bakanlıklarımızın çok ciddi desteğini gördük. Süreç boyunca milletvekillerimiz, il başkanlığımız, il teşkilatımız hep yanımızda oldu. Ama en önemlisi de Bitlisliler bize çok ciddi destekler verdiler. Bugün itibariyle görevimizi gözümüz arkada kalmadan layıkıyla AK Parti'den seçimi kazanan Nesrullah Tanğlay'a devrediyoruz” diye konuştu.

Tanğlay, konuşmasının ardından tebrikleri kabul ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.