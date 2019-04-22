Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın 23 nisan mesajı

Tanğlay, yayınladığı mesajında yarınların teminatı olan çocukların geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarını belirtti. Başkan Tanğlay'ın mesajında şu ifadelere yer verdi. “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan, Anadolu'da yakılan hürriyet meşalesi ile bağımsızlığın kayıtsız şartsız Türk Milletinde olduğunun adıdır.

23 Nisan 1920 tarihi; istiklal mücadelesini gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Bu birlik ve beraberlik sayesinde zafere ulaşılmış; işgal altındaki topraklarımız, yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. Bununla birlikte milletimizin önünde yepyeni bir ufuk açılmış, yeni idealler, yeni hedefler ortaya konulmuştur. Bu günü bayram olarak çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza verdiği değeri göstermiş ve milletimizin geleceğinin çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğini işaret etmiştir. Bugün olduğu gibi gelecekte de barış, huzur ve refahı sağlayacak; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.