Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın Kurban Bayramı mesajı

Mesajında bayramların birlik ve bütünleşme anlamında önemli günler olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “İnsanları birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; toplumsal barışı güçlendiren, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü daha da pekiştiren, kucaklaşmaların artmasına vesile olan müstesna günlerdir. Bayramlar, sosyal dayanışmayı ve halkımızın yardımlaşma duygularını da perçinlemektedir. Bireyleri birbirine yakınlaştıran, sıkıntılarından uzaklaştırıp hayatlarına umut ve sevgi aşılayan bayramlar; günlük yaşam içerisinde yeteri kadar hayatımıza yansıtamadığımız paylaşma, ziyaret etme, gönül alma gibi duyguları doyasıya yaşamamız için de önemli bir fırsattır. Bu noktada hayırda önde giden değerli Bitlis halkının, bu Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendireceğinden, ihtiyaç sahipleri ile buluşup, onların sorunlarını paylaşacağından hiç şüphem yoktur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza esenlikler diliyorum" dedi.

Mesajında korona virüs salgını ve trafik kuralları noktasında vatandaşlara uyarılarda da bulunan Başkan Tanğlay, mesajının devamında, “Kurban Bayramı'nda aile ziyareti ya da tatil amacıyla il dışına çıkacak vatandaşlarımızı yeni tip kovid-19 salgınına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarmak istiyorum. Aynı zamanda bayramlarda şehir içi ve şehirlerarası yollarda büyük bir trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Küçük bir dikkatsizliğin aile ve toplum hayatımızda yaşattığı yıkımı geçmiş yıllarda maalesef hepimiz gördük. Bayram sevincini acıya dönüştürmemek adına herkesi bir kez daha trafik kurallarına uymaya, daha dikkatli davranmaya ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağırıyorum. Toplumun her kesiminin birbiriyle kucaklaşacağı, bayram sevincini paylaşacağı bu Kurban Bayramı'nın, vatandaşlarımızın sağduyulu yaklaşımları ve kamu görevlilerimizin titiz çalışmalarıyla ilimizde huzur içerisinde geçeceğine dair inancımı yineliyor, ilimizde, ülkemizde ve dünyanın tüm ülkelerinde yaşayan 7'den 77'ye tüm Bitlisli hemşehrilerimin, kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ilimize, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.