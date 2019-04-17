Bitlis Belediye Meclisi toplandı

AK Parti'li Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay başkanlığında ilk belediye meclis toplantısı yapıldı.

Belediye meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ile başladı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, salona gelerek toplantıya katılan tüm meclis üyeleri ile tokalaştı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, hizmet etmek için tüm encümen üyelerinden destek istedi. Tanğlay, belediyeyi bir siyasi kurumdan ziyade biraz daha hizmet odaklı, insanlara yardım edebilen, onların daha rahat yaşayabilmesi adına imkan tanıyan bir kurum haline getirmek anlamında çalışacaklarını dile getirerek, “Öncelikle 31 Mart seçimlerinin memleketimize hayırlar getirmesini diliyoruz. İlk meclisimizi bugün itibariyle yapıyoruz. Mazbata alındıktan sonra 5 iş günü içinde meclis yapılması gerekiyor. İlk meclisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir seçim geçirdik. 31 Mart gecesi bu seçim bizim için bitmiştir. Artık Bitlis'e hizmet etmemiz lazım. Memleketimizin eksiği, ihtiyacımız çok. Hiç ayrım yapmadan tüm arkadaşlarımızla beraber Bitlis'e hizmet edeceğiz. Bu süreç içerisinde bütün arkadaşlarımızdan destek istiyoruz. Herkesin memleket için elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Biz belediyeyi bir siyasi kurumdan ziyade biraz daha hizmet odaklı, insanlarımıza yardım edebilen, onların daha rahat yaşayabilmesi adına imkan tanıyan bir kurum haline getirmek için tüm çabamızla çalışacağız. Bitlis'in tamamına hizmet için kollarımızı sıvadık. Bitlis'in her mahallesine, her köşesine hizmeti nasıl götürebileceğimizin çalışmalarını yapacağız. Bizim derdimiz üzüm yiyip bağcıyı dövmek değil, biz bu memlekete sözler verdik. Bu 5 yıllık süreçte de gönül belediyeciliği adına verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz. Bir belediye başkanı olarak değil, bir Bitlis evladı olarak söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın hizmetkarı olacağız” dedi.

Toplantı, daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ve bazı organlara üyelerin seçilmesinin arından sona erdi.