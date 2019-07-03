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Bitlis Belediye personeline 'Stratejik Plan Eğitimi' verildi

Bitlis Belediyesi, stratejik ve eylem planı kapsamında idari birim personellerine yönelik eğitim düzenledi.


Belediye meclis salonunda düzenlenen eğitimde, eğitim danışmanları Cemal Özyardımcı ve Mustafa Kabadayı, strateji planının ne olduğu ve nasıl hazırlandığı, mevcut planın değerlendirilmesi ve yasal yükümlülükler ile mevzuat analizi konusunda bilgi verdi.


Strateji planı hazırlarken aklın bütün unsurlarının kullanıldığını belirten Özyardımcı, "Hedefe ulaşılmasında ve başarının yakalanmasında tüm birimlerin faaliyet ve amaçlarını ortaya koymaları önemlidir. Kapsamlı ve doğru hazırlanmış bir strateji planı, kamu kaynaklarının etkin ve akılcı kullanılmasını da sağlamaktadır. Sağlıklı planlama içinse misyon ve vizyonumuzun çok iyi tespit edilmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

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