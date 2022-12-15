Bitlis Belediyesi 55 araç 80 personelle kışa hazır

Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu iller arasında yerini alan Bitlis'te, vatandaşların rahat bir kış geçirmesi için belediye ekipleri güçlü araç filosuyla hazır bekliyor.

Yaz sezonunda tüm yolları elden geçirerek bu yıl ki kar çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için zemin hazırlayan Bitlis Belediyesi, kış öncesi tüm araçları bakıma alarak gerekli ihtiyaçları ise hazır hale getirdi. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, araç kademisinde incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı. Başkan Tanğlay, kış aylarında hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için belediye olarak her türlü hazırlıklı olduklarını belirterek, “Kış döneminde de aynı performansla hizmet yapılmasını istiyoruz. Bitlis Belediyesi uhdesindeki 13 mahallenin toplamında 120 kilometre yol ağı bulunuyor. Yaz döneminde yollarda belediye olarak güzel çalışmalar sergiledik. Sorumluluğumuzdaki yollarda gerek asfalt gerekse de iyileştirmeler yaparak olumlu dönüşler aldık. Özellikle Rahva bölgesi en fazla kar alan yer. 55 araç ve 80 personelimizle Bitlis'te kar yağışının mağduriyetini vatandaşlara hissettirmeden atlatacağız. Belediyemiz yaz mevsiminde gösterdiği üstün gayreti kış mevsiminde de gösterecektir. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kent merkezinde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılarımızı yaptık. Bu kış ne kadar kar yağarsa yağsın, vatandaşlarımıza hissettirmeden ve günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan işbirliği içinde eksiklik gördüğümüz yerde beraber atlatacağız. Bitlis Belediyesine ait karla mücadele araçları vardiyalı olarak 24 saat çalışacak” dedi.