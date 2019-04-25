Bitlis Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Bitlis Belediyesi kent genelindeki yerleşim alanları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şemsi Bitlis ve Yükseliş mahallelerinde kanalizasyon ve içme su hatlarında yenileme yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, örnek bir belediyecilik anlayışı sergilemek için çalışmalara yoğunluk verileceğini belirterek, "Ekiplerimiz devam eden çalışmaları titiz bir şekilde yürütüyor. Vatandaşlarımıza iyi bir hizmet verebilmek için alt yapı çalışmaları kentimizin her alanında devam ediyor. Bitlis'in alt yapı ve üst yapı sorunlarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda amacımız gerekli desteği vererek sorunların çözümü için çalışmaları tüm hızıyla devam ettirmektir” dedi.

Vatandaşlar ise alt ve üst yapı çalışmalarına önem veren Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.