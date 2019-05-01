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Bitlis Belediyesi Başkan Tanğlay'dan esnaf ziyareti

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çarşı esnafını ziyaret etti.


Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Tanğlay, bu kez çarşı esnafını ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi. Esnafların tezgâhlarını tek tek dolaşarak; istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yerinde alışveriş yapan halkla da sohbet etti.


Çarşı esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tanğlay, sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti. Esnaf ile sohbet ederek dertlerini dinleyen Başkan Tanğlay'a çarşı merkez konusunda ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini de dile getirdiler.

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