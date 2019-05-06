Bitlis Belediyesi kadınlar matinesi düzenledi

Bir düğün salonunda düzenlenen matineye katılan kadınlar, çeşitli programlarla gönüllerince eğlendi. Matinenin açılışına katılan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kadınlara yönelik yapılacak projelere hakkında bilgi verdi. Belediye olarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ağırlık vereceklerini belirten Tanğlay, "Sosyal belediyecilik anlamında kadınlara yönelik projelerimiz var. Matinelerimizi sizlerden gelen talepler doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz. Etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi bizleri memnun etti. Bu vesileyle sizleri de hayatın stresinden uzaklaştırabiliyorsak ne mutlu bize. Siz değerli hanımefendilerin sorumluluğu oldukça büyük. Sizler bizlerin baş tacımızsınız. Tüm çalışmalarımızla olduğu gibi sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle de halkımıza ihtiyaçları doğrultusunda en güzel şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Yapacağımız işlerde sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle bu güzel kentimizi temiz tutma açısından sizlere büyük görevler düşüyor" dedi.