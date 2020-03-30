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Bitlis Belediyesi kiraları 3 ay erteledi

Bitlis Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan dükkanlarda kiracı olarak bulunan esnafın kiralarını 3 ay erteledi.


Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait iş yerlerinde bulunan esnaftan mart, nisan ve mayıs aylarında kira alınmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizi etkisi altında alan korana virüsle mücadele kapsamında iş yerlerinin belli kısıtlamalarla çalışıyor olmasının, alışverişlerin oldukça azalmasının esnafımız ekonomik anlamda zorladığını biliyoruz. Bitlis Belediyesi olarak bu anlamda kiracılarımızın bir nebzede olsa rahatlaması amacıyla kira bedellerinin 3 ay süreyle ertelenmesine karar verdik. Hayırlı olsun. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Meydanlarda, sokaklarda yine buluşacağız" denildi.

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